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BRIEF-67.9% of Griffin Premium Shares Subscribed For In Tender
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November 29, 2017 / 10:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-67.9% of Griffin Premium Shares Subscribed For In Tender

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - GRIFFIN PREMIUM RE NV:

* FOLLOWING THE TENDER OF GLOBALWORTH ASSET MANAGERS (GAM) FOR THE COMPANY‘S SHARES, 106 MILLIONS OF SHARES HAVE BEEN SUBSCRIBED FOR, AN INTERMEDIARY IN THE TENDER, DM BZ WBK SAID

* GAM ANNOUNCED TENDER OFFER FOR 106,014,429 SHARES OF GRIFFIN PREMIUM RE WHAT REPRESENTED 67.90 PCT OF COMPANY‘S VOTES (nFWN1ME0OL)

* GRIFFIN PREMIUM HAS ALSO SIGNED AN ORGANIZATIONAL AGREEMENT WITH GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED

* AS A PART OF THE AGREEMENT THE COMPANY HAS OBLIGED TO UNDERTAKE CERTAIN ACTIONS FOLLOWING THE TENDER AND ITS OUTCOME Source text: bit.ly/2BuOk02,

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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