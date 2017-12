Dec 7 (Reuters) - ULUSOY UN SANAYI:

* MAJORITY SHAREHOLDER FAHRETTIN ULUSOY TRANSFERS 23.9 MILLION NOMINAL SHARES WORTH OF TOTAL 63.0 MILLION LIRA TO SHAREHOLDERS NEVIN ULUSOY, ONUR ERHAN ULUSOY AND EREN GUNHAN ULUSOY

