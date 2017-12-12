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December 12, 2017 / 3:58 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Mondo TV Signs New License Agreement On First Two Seasons Of Invention

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Mondo TV SpA:

* SIGNS NEW LICENSE AGREEMENT FOR GRANTING OF DIGITAL AND TELEVISION EXPLOITATION RIGHTS IN INDIA, PAKISTAN, NEPAL AND BANGLADESH ON THE FIRST TWO SERIES OF INVENTION STORY

* AGREEMENT SIGNED WITH ONE TAKE MEDIA CO. OF MUMBAI WILL ALLOW THE LICENSEE TO PUBLISH MONDO TV PROGRAMS ON NEW DIGITAL PLATFORM BEING LAUNCHED IN THE REGION

* LICENSE WILL HAVE A DURATION OF SIX YEARS AND PROVIDES FOR PAYMENT OF A FIXED LICENSE FEE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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