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BRIEF-CHL Reaches Agreement with Shareholders Fernando Franchi and Federigo Franchi
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#Consumer Goods and Retail
December 13, 2017 / 11:57 AM / in 36 minutes

BRIEF-CHL Reaches Agreement with Shareholders Fernando Franchi and Federigo Franchi

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA:

* SAID ON TUESDAY IT HAD REACHED AN AGREEMENT WITH SHAREHOLDERS FERNANDO FRANCHI AND FEDERIGO FRANCHI

* FERNANDO FRANCHI AND FEDERIGO FRANCHI COMMIT TO RETURN 4.9 MLN CONVERTIBLE 6 PCT BONDS DUE 2018 TO BE LATER CANCELLED

* FERNANDO FRANCHI AND FEDERIGO FRANCHI WILL KEEP 20.2 MLN ORDINARY SHARES ISSUED FOLLOWING BOND CONVERSION

* COMPANY WILL REMOVE EUR 0.5 MLN FROM ITS RESERVES FOR FUTURE CAPITAL INCREASE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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