BRIEF-KNF Lowers FX Mortgage Capital Buffer For BGZ BNP Paribas To 0.6 P.P.

Dec 18 (Reuters) - BANK BGZ BNP PARIBAS SA:
* SAID ON FRIDAY THAT THE POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY (KNF) RECOMMENDS THE BANK TO KEEP OWN FUNDS FOR ADDITIONAL CAPITAL REQUIREMENT IN RELATION TO THE RISK RESULTING FROM FX MORTGAGES AT 0.60 P.P. OVER THE AMOUNT OF TOTAL CAPITAL RATIO (TCR)
* IT SHOULD BE COVERED AT LEAST IN 75 PERCENT BY TIER 1 CAPITAL
* BEFORE THE BANK WAS OBLIGED TO MAINTAIN THE FX MORTGAGE CAPITAL BUFFER AT 0.68 P.P.
* THE REGULATOR HAS ALSO INFORMED THAT THE INDIVIDUAL ADD-ON FOR BANK BGZ BNP USED IN THE COMMERCIAL BANKS’ DIVIDEND POLICY, MEASURING THE BANK‘S SENSITIVITY TO AN UNFAVORABLE MACROECONOMIC SCENARIO AMOUNTS TO 0 PERCENT
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)