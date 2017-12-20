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December 20, 2017 / 6:23 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Alior Bank Says To Receive 94.3 Mln Zlotys In Settlement Related to Purchase of BPH

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Alior Bank:

* SAID ON TUESDAY THAT IT WILL RECEIVE 94.3 MILLION ZLOTYS AS PART OF THE SETTLEMENT AGREEMENT RELATED TO THE PURCHASE OF PART OF BUSINESS OF BANK BPH SA

* THE SETTLEMENT WAS SIGNED WITH BANK BPH, GE INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O., DRB HOLDINGS BV AND SELECTIVE AMERICAN FINANCIAL ENTERPRISES LLC

* SAID THAT AS OF RECEIVING THE SETTLEMENT PAYMENT, IT WOULD NOT RAISE CERTAIN CLAIMS RELATING TO THE SETTLEMENT OF THE ACQUISITION OF A PART OF THE BPH BUSINESS

* THE EXECUTION OF THE SETTLEMENT AGREEMENT HAS NO SIGNIFICANT IMPACT ON ALIOR BANK‘S FINANCIAL RESULT AND DOES NOT AFFECT THE MANNER OF RECOGNIZING THE PRICE FOR THE ACQUISITION OF A PART OF THE BPH OPERATIONS IN THE BANK’S ACCOUNTS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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