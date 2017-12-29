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December 29, 2017 / 4:38 PM / in 2 hours

BRIEF-Shareholders to vote on Athos Venture Capital business profile change

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.:

* ITS SHAREHOLDERS ARE TO VOTE ON JAN. 29, 2018, ON THE CHANGE OF THE COMPANY‘S BUSINESS PROFILE

* MANAGEMENT RECOMMENDS TO FOCUS ON THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS, WITH PARTICULAR EMPHASIS ON VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY FOR THE MEDICAL SECTOR

* AS SOON AS THE SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF THE ABOVE, THE MANAGEMENT WILL START WORKING ON A DETAILED DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE COMPANY

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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