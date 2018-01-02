BRIEF-Axelero Issue Of Bond Loan For Up To EUR 16 Mln Approved

Jan 2(Reuters) - AXELERO SPA:
* SAID ON FRIDAY THAT SHAREHOLDERS’ MEETING APPROVED THE ISSUE OF A CONVERTIBLE BOND LOAN CUM WARRANTS, RESERVED TO ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES LLC OR ANY OF ITS AFFILIATES, FOR UP TO EUR 16 MILLION
* EACH TRANCHE WILL HAVE A FIVE-YEAR TERM TO MATURITY FROM THE RELEVANT ISSUE DATE
* THE BONDS TO BE OFFERED FOR SUBSCRIPTION AT A PRICE EQUAL TO 98 PCT OF THEIR NOMINAL VALUE AND WILL ACCRUE A GROSS ANNUAL INTEREST OF 2 PCT FROM THE ISSUE DATE
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)