FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Technology, Media and Telecommunications
January 2, 2018 / 7:26 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Axelero Issue Of Bond Loan For Up To EUR 16 Mln Approved

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2(Reuters) - AXELERO SPA:

* SAID ON FRIDAY THAT SHAREHOLDERS’ MEETING APPROVED THE ISSUE OF A CONVERTIBLE BOND LOAN CUM WARRANTS, RESERVED TO ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES LLC OR ANY OF ITS AFFILIATES, FOR UP TO EUR 16 MILLION

* THE BOND LOAN TO BE DIVIDED INTO EIGHT TRANCHES

* EACH TRANCHE WILL HAVE A FIVE-YEAR TERM TO MATURITY FROM THE RELEVANT ISSUE DATE

* THE BONDS TO BE OFFERED FOR SUBSCRIPTION AT A PRICE EQUAL TO 98 PCT OF THEIR NOMINAL VALUE AND WILL ACCRUE A GROSS ANNUAL INTEREST OF 2 PCT FROM THE ISSUE DATE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.