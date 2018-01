Jan 8(Reuters) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA:

* SAID ON FRIDAY IT SIGNED AGREEMENT WITH SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA (SATURN TFI) FOR TRANSFER OF MANAGEMNET OF ALTUS 59 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY FUND TO SATURN TFI

