BRIEF-R22 Announces Changes In Shareholder Structure

Jan 9 (Reuters) - R22 SA:
* ANNOUNCED ON MONDAY THAT JACEK DUCH HAS DECREASED ITS DIRECT STAKE IN THE CO TO 29.39% FROM 39.02%
* ANNOUNCED THAT ROBERT DWERNICKI DIRECT STAKE HAS DECREASED TO 13.1% FROM 17.4%
* SAID THAT JAKUB DWERNICKI DIRECT STAKE HAS DECREASED TO 17.61% FROM 23.38%
* JAKUB DWERNICKI, IN COOPERATION WITH JACEK DUCH, ROBERT DWERNICKI, SEBASTIAN GORECKI, ANDRZEJ DWERNICKI, AGNIESZKA DWERNICKA-PIASECKA AND ROBERT STASIK (SHAREHOLDERS), HAVE DECREASED THEIR STAKE TO 63.34% FROM 84.10%
* CHANGES ARE A RESULT OF REGISTRATION OF CAPITAL INCREASE OF THE CO
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)