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January 10, 2018 / 6:23 AM / in 2 hours

BRIEF-Amper Board Approves Share Capital Increase Of 5.0 Mln Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - AMPER SA:

* SAID ON TUESDAY THE BOARD HAD APPROVED A SHARE CAPITAL INCREASE WITH PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS FOR A MAXIMUM AMOUNT OF 5.0 MILLION EUROS

* THE CAPITAL INCREASE THROUGH THE ISSUANCE OF 49.7 MILLION SHARES, NOMINAL VALUE OF 0.05 EURO PER SHARE AND SHARE PREMIUM OF 0.05 EURO PER SHARE

* SAID 20 PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS WOULD ENTITLE THE HOLDERS TO SUBSCRIBE ONE NEW SHARE

* THE CAPITAL INCREASE IS AIMED AT OPTIMIZING THE STRUCTURE COSTS AND FINANCING POSSIBLE INVESTMENT OPPORTUNITIES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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