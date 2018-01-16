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January 16, 2018 / 9:25 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-MolMed: Zalmoxis Can Be Reimbursed In Germany For EUR 163,900 Per Infusion

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - MOLECULAR MEDICINE SPA:

* SAYS THAT AS OF JAN 15 ZALMOXIS CAN BE PRESCRIBED AND REIMBURSED IN GERMANY AT THE PRICE OF EUR 163,900 PER INFUSION

* APPROVED DOSAGE FORESEES ONE OR MORE INFUSIONS, UP TO A MAXIMUM OF FOUR, TILL IMMUNE-RECONSTITUTION IS ACHIEVED

* MOLMED WILL BE RESPONSIBLE FOR THE PRODUCTION AND SUPPLY OF ZALMOXIS, WHILE DOMPÉ FARMACEUTICI WILL CONDUCT ACTIVITIES AIMED AT MARKETING THE THERAPY IN GERMANY

* DOMPÉ WILL PAY MOLMED A PURCHASE PRICE PROPORTIONAL TO THE REIMBURSED PRICE OF THE PRODUCT

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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