FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
#Publishing
January 19, 2018 / 10:37 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Mobimedia Solution signs agreement with Equity Dynamics

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Mobimedia Solution SA:

* ANNOUNCED ON THURSDAY IT HAS SIGNED AGREEMENT WITH EQUITY DYNAMICS AB (EQUITY DYNAMICS)

* UNDER THE AGREEMENT EQUITY DYNAMICS AIMS TO ACQUIRE EXCLUSIVE LICENSE LIMITED TO ITALY TO COMMERCIAL USE OF “P2P PEER TO PEER WALLET” TOOL

* VALUE OF THE AGREEMENT IS EUR 0.5 MLN, WITH AN ADVANCE PAYMENT OF 50% OF THE AMOUNT

* ADDITIONALLY EQUITY DYNAMICS WILL PAY A ROYALTY FEE OF 20% OF NET REVENUES FROM USING THE “P2P PEER TO PEER WALLET” TOOL

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.