FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Financials
February 23, 2018 / 9:55 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-UnipolSai Places 500 Mln Euro Tier 2 Bond Due 2028

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - UNIPOLSAI:

* SAID ON THURSDAY IT LAUNCHED THE PLACEMENT OF TIER 2 SUBORDINATED DEBENTURE LOAN OF EUR 500 MLN WITH TEN YEAR MATURITY RESERVED TO QUALIFIED INVESTORS

* THE ISSUE RECEIVED ORDERS FROM ABOUT 200 INVESTORS, AROUND THREE TIMES THE TARGET OF THE ISSUE

* BOND TO BE ISSUED UNDER THE 3 BLN EURO MEDIUM TERM NOTES PROGRAM

* BOND TO BE ISSUED AT THE PRICE OF 100 PCT AND TO HAVE A COUPON OF 3.875 PCT AND SPREAD OVER THE REFERENCE RATE EQUAL TO 274.5 BASIS POINTS

* BOND PLACEMENT TO BE MANAGED BY JP MORGAN, MEDIOBANCA AND UNICREDIT AS JOINT LEAD MANAGERS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.