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February 28, 2018 / 9:45 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Mediacap's Unit To Sign Deal With OBI And Superhobby

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - MEDIACAP SA:

* SAID ON TUESDAY THE COMPANY‘S UNIT, TALENTMEDIA SP. Z O.O., ENTERED FINAL STAGES OF NEGOTIATING CONDITIONS OF CONTRACT WITH OBI CENTRALA SYSTEMOWA SP. Z O. O. AND SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.

* DEAL IS FOR MARKETING CAMPAIGN FOR OBI AND ASSORTMENT AVAILABLE IN THE CLIENT‘S STORES

* ESTIMATED VALUE OF DEAL TO REACH OVER 3% OF REVENUE REPORTED IN CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT FOR PREVIOUS YEAR

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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