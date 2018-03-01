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March 1, 2018 / 8:02 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Sporting H1 Net Profit Down At 10.1 Mln Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Sporting Clube de Portugal Futebol SAD :

* SAID ON WEDNESDAY H1 2017/18 NET PROFIT 10.1 MILLION EUROS VERSUS 46.5 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED DEALS 53.6 MILLION EUROS VERSUS 49.1 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 REVENUE FROM PLAYER RELATED DEALS 14.1 MILLION EUROS VERSUS 53.5 MILLION EUROS YEAR AGO

* H1 OPERATING RESULTS 13.3 MILLION EUROS VERSUS 52.1 MILLION EUROS YEAR AGO

Source text: bit.ly/2oHDIW7

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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