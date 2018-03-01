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March 1, 2018 / 10:57 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Comperia.pl: Shareholders Sign Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - COMPERIA.PL SA:

* SAID ON WEDNESDAY THAT SIX SHAREHOLDERS SIGNED AGREEMENT UNDER WHICH ALL PARTIES HOLD TOGETHER 12.73 PERCENT STAKE IN COMPANY

* SHAREHOLDERS IN AGREEMENT ARE: KAROL WILCZKO, BARTOSZ MICHALEK, ROBERT WILCZYNSKI, TOMASZ FILIPIAK, ANDRZEJ KASPEREK, KONRAD PANKIEWICZ

* UNDER AGREEMENT SHAREHOLDERS TO VOTE TOGETHER AT THE GENERAL MEETINGS, CONDUCT A COMMON POLICY TOWARDS THE COMPANY AND INTRODUCE AN INDEPENDENT MEMBER TO THE SUPERVISORY BOARD

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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