BRIEF-Gemalto FY Profit From Operations at EUR 310‍​ Mln, down 32% YOY

March 2 (Reuters) - GEMALTO NV:
* ANNOUNCED ON THURSDAY ITS FY REVENUE AT EUR 2.97 BLN VS EUR 3.13 BLN YEAR AGO
* FY PROFIT FROM OPERATIONS EUR 310 MLN VS EUR 453 MLN YR AGO
* IN 2018 CO EXPECTS DOUBLE DIGIT REVENUE GROWTH IN THE IDENTITY, IOT & CYBERSECURITY SEGMENT AND STABLE PFO MARGIN FOR THE SMARTCARDS & ISSUANCE SEGMENT
* IN 2018 MID TO HIGH SINGLE DIGIT GROWTH IN PROFIT FROM OPERATIONS EXPECTED AT GEMALTO LEVEL
* ON DEC 17, GEMALTO AND THALES ANNOUNCED THEIR INTENTION TO COMBINE THEIR OPERATIONS: THE COMBINATION PROCESS IS ON TRACK
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)