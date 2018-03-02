BRIEF-Platige Image Signs Framework Agreement With Ubisoft Entertainment Sweden

March 2 (Reuters) - PLATIGE IMAGE SA:
* SAID ON THURSDAY THE COMPANY ENTERED INTO FRAMEWORK AGREEMENT WITH UBISOFT ENTERTAINMENT SWEDEN AB FOR CREATIVE SERVICES
* IN THE SAME TIME COMPANY SIGNED ANNEX TO ABOVE-MENTIONED AGREEMENT FOR DELIVERY OF AUDIOVISUAL WORKS
* PLATIGE IMAGE HAS ALSO SIGNED TWO SIMILAR ANNEXES TO FRAMEWORK AGREEMENT CONCLUDED WITH UBISOFT SINGAPUR IN JAN., 2017
* VALUE OF THREE ANNEXES DOES NOT EXCEED 10 PERCENT OF COMPANY’S 2016 REVENUE
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)