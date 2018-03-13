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March 13, 2018 / 6:43 AM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Nyesa Signs Investment Contract With Brickstock Socimi

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - NYESA VALORES CORPORACION SA:

* COMPANY AND SHAREHOLDERS SIGN INVESTMENT CONTRACT WITH BRICKSTOCK SOCIMI

* CONTRACT TO REGULATE NON-CASH SHARE CAPITAL INCREASE TO BE EXECUTED VIA INCORPORATION OF ALL THE SHARES OF LIBER IUDICIORUM SL AND DESARROLLOS COMERCIALES PLAINET SL

* SHARE CAPITAL INCREASE ISSUE PRICE OF 0.06 EUROS/SHARE, 0.15 EUROS/SHARE BEING NOMINAL VALUE AND 0.045 EUROS/SHARE THE SHARE ISSUE PREMIUM

* AS A RESULT OF CAPITAL INCREASE BRICKSTOCK WILL REACH A STAKE OF BELOW 13 PCT IN NYESA

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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