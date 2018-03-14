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March 14, 2018 / 10:40 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-SYNERGA.fund Presents Its 2018-2020 Strategy

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - SYNERGA.FUND SA:

* AS PART OF ITS NEW 2018-2020 STRATEGY, IT PLANS TO CREATE SOLUTIONS BASED ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

* REVOKES ITS 2017 - 2021 STRATEGY, FOLLOWING ITS PROFITABILITY ANALYSIS

* PLANS TO INVEST IN CREATING A MODEL OF DECENTRALIZED PROCESS MANAGEMENT ALGORITHM (DPM), UNLIMITED BLOCKCHAIN CORPORATION (UBC) AND IT SYSTEMS ENHANCING BUSINESS PROCESSES RELATED TO BLOCKCHAIN

* IN Q2 COMPANY WILL START SELLING TRAININGS ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY FOR HIGH-LEVEL MANAGERIAL STAFF

* ALSO IN Q2 IT PLANS TO START CONSULTATIONS FOR COMPANIES CREATING BLOCKCHAIN-BASED SOLUTIONS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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