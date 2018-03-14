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March 14, 2018 / 9:35 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Dea Capital Reports Net Asset Value Per Share At End-2017 Of EUR 1.91

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - DEA CAPITAL SPA:

* REPORTED ON TUESDAY NET ASSET VALUE AT END-2017 OF EUR 1.91 PER SHARE

* FY NET LOSS FOR PERIOD OF EUR 11.7 MLN VS PROFIT OF EUR 12.4 MLN YEAR AGO

* 2017 RESULT INCLUDES THE PARTIAL IMPAIRMENT OF GOODWILL OF DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR (ABOUT EUR 22.0 MILLION AT GROUP LEVEL)

* PROPOSES THE DISTRIBUTION OF RESERVES OF EUR 0.12 PER SHARE

* SAYS IT WILL CONTINUE TO MAINTAIN A “SOLID” FINANCIAL STRUCTURE IN 2018, ENSURING THAT SHAREHOLDERS RECEIVE CASH RETURNS, PRIMARILY DIVIDENDS

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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