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March 15, 2018 / 6:55 AM / Updated 8 hours ago

BRIEF-Mavi Giyim FY 2017 Net Profit Increases To 85.9 Million Lira

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - MAVI GIYIM SANAYI:

* FY 2017 NET PROFIT AT 85.9 MILLION LIRA VERSUS 50.1 MILLION LIRA YEAR AGO

* FY 2017 REVENUE AT 1.78 BILLION LIRA VERSUS 1.31 BILLION LIRA YEAR AGO

* TO PAY CASH DIVIDEND AT NET 0,44 LIRA PER SHARE AND GROSS 0,52 LIRA PER SHARE ON MAY 29

* SEES 25 PERCENT CONSOLIDATED SALES GROWTH AND 25 NEW RETAIL STORE OPENINGS IN TURKEY IN 2018

* PLANS 16 PERCENT TURKEY RETAIL LIKE-FOR-LIKE STORES REVENUE GROWTH IN 2018

* SEES CONSOLIDATED EBITDA MARGN ABOVE 14 PERCENT IN 2018

Source text for Eikon: [bit.ly/2FWixuc][bit.ly/2Gt5zBX][bit.ly/2Ds Uspw]

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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