BRIEF-Deutsche Real Estate: Refinancing For Property Portfolio Signed

March 15(Reuters) - Deutsche Real Estate AG:
* SAID ON WEDNESDAY SIGNED CONTRACT WITH SUMMIT GROUP TO REFINANCE ITS LARGEST REAL ESTATE PORTFOLIO
* FIXED INTEREST RATE IS 2.14% P.A. AND THE LOAN IS FINAL AND THEREFORE REDEMPTION-FREE
* THE REFINANCING WILL HAVE A ONE-TIME IMPACT ON EARNINGS OF AROUND EUR 3.2 MLN
* FUTURE INTEREST EXPENSES WILL BE REDUCED BY AROUND EUR 1.1 MLN IN FIRST YEAR COMPARED TO PREVIOUS FINANCING
* IN ADDITION, THE TERM OF THE LOAN GRANTED BY GALLIA INVEST S.À.R.L., LUXEMBOURG, A SUBSIDIARY OF THE SUMMIT GROUP, WAS EXTENDED UNTIL THE END OF 2021
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)