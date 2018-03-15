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March 15, 2018 / 8:02 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Deutsche Real Estate: Refinancing For Property Portfolio Signed

Reuters Staff

1 Min Read

March 15(Reuters) - Deutsche Real Estate AG:

* SAID ON WEDNESDAY SIGNED CONTRACT WITH SUMMIT GROUP TO REFINANCE ITS LARGEST REAL ESTATE PORTFOLIO

* THE LOAN OF EUR 145 MILLION HAS TERM UNTIL JANUARY 2025

* FIXED INTEREST RATE IS 2.14% P.A. AND THE LOAN IS FINAL AND THEREFORE REDEMPTION-FREE

* THE REFINANCING WILL HAVE A ONE-TIME IMPACT ON EARNINGS OF AROUND EUR 3.2 MLN

* FUTURE INTEREST EXPENSES WILL BE REDUCED BY AROUND EUR 1.1 MLN IN FIRST YEAR COMPARED TO PREVIOUS FINANCING

* IN ADDITION, THE TERM OF THE LOAN GRANTED BY GALLIA INVEST S.À.R.L., LUXEMBOURG, A SUBSIDIARY OF THE SUMMIT GROUP, WAS EXTENDED UNTIL THE END OF 2021

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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