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Bankruptcy News
March 15, 2018 / 10:25 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Indata To Apply For Insolvency With Possibility Of Arrangement

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - INDATA SA:

* SAID ON WEDNESDAY THAT COMPANY RESOLVED TO APPLY FOR INSOLVENCY WITH POSSIBILITY OF ARRANGEMENT OR RESTRUCTURING

* PLANS TO APPLY FOR BANKRUPTCY AS IT IS STRUGGLING TO FINANCE CURRENT LIABILITIES DUE TO DETERIORATING FINANCIAL LIQUIDITY OF THE GROUP

* SIMULTANEOUSLY IT IS STILL IN TALKS WITH BANKS FINANCING ITS OPERATIONS

* IN A SEPARATE STATEMENT THE COMPANY INFORMED ABOUT THE DECISION TO INCLUDE IN ITS FY 2017 FINANCIAL STATEMENTS ONE-OFF EVENTS

* THE ONE-OFFS IN THE TOTAL AMOUNT OF 22 MILLION ZLOTYS WILL NEGATIVELY AFFECT CO’S CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

* THE ONE-OFFS RELATE TO UNCOLLECTIBLE RECEIVABLES AND WRITE-OFFS RELATED TO REVALUATION OF THE COMPANY’S VALUE

Source texts for Eikon:,

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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