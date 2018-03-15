BRIEF-Indata To Apply For Insolvency With Possibility Of Arrangement

March 15 (Reuters) - INDATA SA:
* SAID ON WEDNESDAY THAT COMPANY RESOLVED TO APPLY FOR INSOLVENCY WITH POSSIBILITY OF ARRANGEMENT OR RESTRUCTURING
* PLANS TO APPLY FOR BANKRUPTCY AS IT IS STRUGGLING TO FINANCE CURRENT LIABILITIES DUE TO DETERIORATING FINANCIAL LIQUIDITY OF THE GROUP
* SIMULTANEOUSLY IT IS STILL IN TALKS WITH BANKS FINANCING ITS OPERATIONS
* IN A SEPARATE STATEMENT THE COMPANY INFORMED ABOUT THE DECISION TO INCLUDE IN ITS FY 2017 FINANCIAL STATEMENTS ONE-OFF EVENTS
* THE ONE-OFFS IN THE TOTAL AMOUNT OF 22 MILLION ZLOTYS WILL NEGATIVELY AFFECT CO’S CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
* THE ONE-OFFS RELATE TO UNCOLLECTIBLE RECEIVABLES AND WRITE-OFFS RELATED TO REVALUATION OF THE COMPANY’S VALUE
Source texts for Eikon:,
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)