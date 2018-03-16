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March 16, 2018 / 8:14 AM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Alkemy Acquires 70% Stake In Nunatac

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Alkemy SPA:

* ANNOUNCED ON THURSDAY IT SIGNED AGREEMENT FOR ACQUISITION OF 70 PCT STAKE IN NUNATAC, COMPANY SPECIALIZED IN DATA ANALYSIS, BIG DATA AND PREDICTIVE MODELLING FOR BUSINESS

* 70 PCT STAKE WILL BE ACQUIRED BY APRIL 2018

* ACQUISITION OF THE REMAINING 30 PCT STAKE WILL BE FINALISED WITHIN THREE YEARS AFTER THE EXERCISE OF THREE-YEARS PUT/CALL OPTIONS

* TOTAL VALUE OF THE TRANSACTION (EQUITY VALUE) IS ESTIMATED AT EUR 7 MILLION, PAID IN CASH AND CO’S SHARES

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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