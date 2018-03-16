BRIEF-Alkemy Acquires 70% Stake In Nunatac

March 16 (Reuters) - Alkemy SPA:
* ANNOUNCED ON THURSDAY IT SIGNED AGREEMENT FOR ACQUISITION OF 70 PCT STAKE IN NUNATAC, COMPANY SPECIALIZED IN DATA ANALYSIS, BIG DATA AND PREDICTIVE MODELLING FOR BUSINESS
* ACQUISITION OF THE REMAINING 30 PCT STAKE WILL BE FINALISED WITHIN THREE YEARS AFTER THE EXERCISE OF THREE-YEARS PUT/CALL OPTIONS
* TOTAL VALUE OF THE TRANSACTION (EQUITY VALUE) IS ESTIMATED AT EUR 7 MILLION, PAID IN CASH AND CO’S SHARES
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)