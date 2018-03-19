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March 19, 2018 / 7:54 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Prelios: Lavaredo Owns 90.437% Stake In Prelios Following Tender Offer

Reuters Staff

1 Min Read

March 19(Reuters) - Prelios SpA:

* ANNOUNCED ON FRIDAY PRELIMINARY RESULTS OF MANDATORY PUBLIC TENDER OFFER OF LAVAREDO SPA ON ALL PRELIOS SHARES

* SAYS AT END OF REOPENING OF OFFER A TOTAL OF 12.7 MILLION OF PRELIOS SHARES (0.932% OF SHARE CAPITAL) HAVE BEEN RENDERED FOR TOTAL VALUE OF EUR 1.5 MILLION

* LAVAREDO HAS ALSO ACQUIRED 43.7 MILLION PRELIOS SHARES (3.2% OF SHARE CAPITAL) OUTSIDE THE OFFER AT THE SAME TERMS AND CONDITIONS

* LAVAREDO NOW OWNS 90.437% STAKE IN PRELIOS

* LAVAREDO WILL PROCEED WITH LAUNCH OF MANDATORY OFFER TO ACQUIRE REMAINING PRELIOS SHARES (9.563% OF SHARE CAPITAL) AND WILL PROCEED WITH DELISTING OF PRELIOS SHARES FROM MTA MARKET OF ITALIAN STOCK EXCHANGE

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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