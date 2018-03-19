BRIEF-Prelios: Lavaredo Owns 90.437% Stake In Prelios Following Tender Offer

March 19(Reuters) - Prelios SpA:
* ANNOUNCED ON FRIDAY PRELIMINARY RESULTS OF MANDATORY PUBLIC TENDER OFFER OF LAVAREDO SPA ON ALL PRELIOS SHARES
* SAYS AT END OF REOPENING OF OFFER A TOTAL OF 12.7 MILLION OF PRELIOS SHARES (0.932% OF SHARE CAPITAL) HAVE BEEN RENDERED FOR TOTAL VALUE OF EUR 1.5 MILLION
* LAVAREDO HAS ALSO ACQUIRED 43.7 MILLION PRELIOS SHARES (3.2% OF SHARE CAPITAL) OUTSIDE THE OFFER AT THE SAME TERMS AND CONDITIONS
* LAVAREDO WILL PROCEED WITH LAUNCH OF MANDATORY OFFER TO ACQUIRE REMAINING PRELIOS SHARES (9.563% OF SHARE CAPITAL) AND WILL PROCEED WITH DELISTING OF PRELIOS SHARES FROM MTA MARKET OF ITALIAN STOCK EXCHANGE
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)