BRIEF-Comp Sees 2018 EBITDA Of 70 Mln Zlotys

March 21(Reuters) - COMP SA:
* SAID ON TUESDAY THAT MANAGEMENT HAS ACCEPTED 2018 BUDGET AND DEVELOPMENT STRATEGY ASSUMPTIONS
* COMPANY SEES 2018 EBITDA AT ABOUT 70 MILLION ZLOTYS AND 2019-2020 EBITDA MIGHT REACH THREE-DIGIT LEVEL
* COMPANY EXPECTS INVESTMENTS IN ITS CORE ACTIVITIES LOWER THAT IN THE LAST FEW YEARS AND IS READY FOR CERTIFICATION AND TESTING OF ITS PRODUCTS
* COMPANY SEES GRADUAL INCREASE IN SERVICES AND SOLUTIONS FOR SALES STRUCTURE FOLLOWING WIDESPREAD OF MPLATFORM, WHICH WILL BE A SIGNIFICANT ELEMENT OF COMPANY’S DEVELOPMENT
* FROM 2019 CASH FLOW GENERATED BY OPERATING ACTIVITIES ARE TO SUPPORT THE FINANCING OF FURTHER DEVELOPMENT PLANS
* COMPANY PLANS TO SEEK OPPORTUNITIES TO LAUNCH ITS SOLUTIONS ABROAD
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)