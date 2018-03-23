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March 23, 2018 / 6:49 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Celyad FY EBIT Loss Widens to 52.9 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - CELYAD:

* ANNOUNCED ITS FY RESULTS ON THURSDAY

* FY NET LOSS FOR THE YEAR 56.4 MILLION EUROS VS LOSS OF 23.6 MILLION EUROS YEAR AGO

* FY EBIT IS LOSS OF 52.9 MILLION EUROS VS LOSS OF 25.6 MILLION EUROS YEAR AGO

* CASH AND SHORT-TERM DEPOSITS WERE EUR 34 MILLION AT END DEC.

* FOR 2018, EXPECTS TO RECEIVE ADDITIONAL SUBLICENSING INCOME FROM STRATEGIC PARTNERS AND REASONABLE INCREASE OF OPERATING EXPENSES

* OPERATING EXPENSES IN 2018 TO BE MAINLY RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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