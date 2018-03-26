FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
March 26, 2018 / 5:40 AM / Updated 15 hours ago

BRIEF-CCC FY Net Profit At 286.9 Mln Zlotys, As Expected

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - CCC SA:

* POSTS FY NET PROFIT OF 286.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 50.7 MILLION ZLOTYS YEAR-ON-YEAR

* FY OPERATING PROFIT 404.5 MILLION ZLOTYS VERSUS 373.4 MILLION ZLOTYS YEAR-ON-YEAR

* REPORTS FY REVENUE AT 4.19 BILLION ZLOTYS, IN LINE WITH PREVIOSLY ANNOUNCED PRELIMINARY FIGURES

* CO REPORTED PRELIM. FIGURES ON MARCH 12

* THE COMMERCIAL FLOOR SPACE OF CCC GREW BY ABOUT 80,000 SQUARED METERS YOY AND AMOUNTED TO 536,000 SQUARED METERS AS OF DEC. 31, 2017

* THE NUMBER OF STORES IN SEVENTEEN COUNTRIES REACHED 925 AS OF DEC. 31

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.