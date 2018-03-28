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March 28, 2018 / 5:40 AM / in 11 hours

BRIEF-Luz Saude Completes Acquisition Of Idealmed Group

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - LUZ SAUDE SA:

* SAID ON TUESDAY COMPLETED PURCHASE OF 70 PERCENT OF SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS OF CAPITAL CRIATIVO HEALTHCARE II (“CCHC2”), WHICH HOLDS TOTAL SHARE CAPITAL OF: IDEALMED III, SERVICOS DE SAUDE SA, IMACENTRO – CLINICA DE IMAGIOLOGIA MEDICA DO CENTRO SA AND IDEALMED PONTE GALANTE SA

* ABOVE MENTIONED COMPANIES HOLD, RESPECTIVELY, IDEALMED UHC – UNIDADE HOSPITALAR DE COIMBRA AND FOUR OUTPATIENT CLINICS IN CITY OF COIMBRA, IN FIGUEIRA DA FOZ, POMBAL AND CANTANHEDE (“IDEALMED GROUP”)

* SAYS FROM MARCH 27 IDEALMED GROUP BECOME PART OF LUZ SAUDE GROUP

Source text: bit.ly/2pL1xwM

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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