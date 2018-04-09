BRIEF-Cyfrowy Polsat Extends Subscriptions In Tender Offer For Netia Until May 14

April 9 (Reuters) - CYFROWY POLSAT SA:
* SAYS DECIDED TO EXTEND THE TERM TO PLACE SUBSCRIPTIONS FOR THE SALE OF SHARES IN NETIA SA UNDER THE TENDER OFFER UNTIL MAY 14
* SAYS AS AT APRIL 9 HAS NOT OBTAINED AN UNCONDITIONAL DECISION FROM THE PRESIDENT OF THE OFFICE FOR COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION CONSENTING TO THE CONCENTRATION
* CYFROWY POLSAT ANNOUNCED TENDER OFFER FOR 119.3 MILLION NETIA SHARES AT 5.77 ZLOTY PER SHARE ON DEC.5, THE SUBSCRIPTIONS WERE TO BE PLACED UNTIL APRIL 9
Source text: bit.ly/2H7ifRG
Further companies coverage:, (Gdynia Newsroom)