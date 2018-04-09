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April 9, 2018 / 7:59 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Cyfrowy Polsat Extends Subscriptions In Tender Offer For Netia Until May 14

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - CYFROWY POLSAT SA:

* SAYS DECIDED TO EXTEND THE TERM TO PLACE SUBSCRIPTIONS FOR THE SALE OF SHARES IN NETIA SA UNDER THE TENDER OFFER UNTIL MAY 14

* SAYS AS AT APRIL 9 HAS NOT OBTAINED AN UNCONDITIONAL DECISION FROM THE PRESIDENT OF THE OFFICE FOR COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION CONSENTING TO THE CONCENTRATION

* CYFROWY POLSAT ANNOUNCED TENDER OFFER FOR 119.3 MILLION NETIA SHARES AT 5.77 ZLOTY PER SHARE ON DEC.5, THE SUBSCRIPTIONS WERE TO BE PLACED UNTIL APRIL 9

Source text: bit.ly/2H7ifRG

Further companies coverage:, (Gdynia Newsroom)

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