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April 17, 2018 / 10:49 AM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-OncoArendi Therapeutics To Debut On WSE On April 19

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - ONCOARENDI THERAPEUTICS SA:

* SAID ON MONDAY THAT WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE) DECIDED TO INTRODUCE THE COMPANY’S SHARES AND RIGHTS TO SHARES TO TRADE ON APRIL 19

* WSE ADMITTED THE COMPANY’S SERIES A, B, C, D AND F SHARES TO TRADE AND 2.0 MLN RIGHTS TO COMPANY’S SERIES F SHARES ON APRIL 12

* ONCOARENDI THERAPEUTICS SAID ON MARCH 28 THAT ISSUE PRICE FOR ITS SHARES IN IPO HAS BEEN SET AT 29 ZLOTYS PER SHARE

* COMPANY SPECIALIZES IN DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF NEW DRUGS USED IN TREATMENT OF CANCERS AND RESPIRATORY DISEASES

* IN DEC, CO INFORMED THAT FROM IPO PROCEEDS IT PLANS TO FINANCE ITS CURRENTLY UNDERTAKEN R&D PROJECTS AND TO FUND NEW PROJECTS

Source text: nEM6rKG3qa

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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