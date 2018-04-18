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April 18, 2018 / 7:41 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-TIG Terminates Agreement With WDB

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - TECH INVEST GROUP SA:

* SAID ON TUESDAY IT TERMINATES AGREEMENT WITH WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA (WDB)

* UNDER AGREEMENT WDB HAD POTENTIAL RIGHTS TO REPURCHASE PART OF SHARES OF WDB HEALTHCARE SP. Z O.O. (WDB HC), WDB AND TIG FROM TIG

* DECISION TO TERMINATE THE AGREEMENT IS DICTATED BY THE PROVISIONS OF THE INSURANCE DISTRIBUTION ACT WHICH COMES INTO FORCE ON OCTOBER 1

* COMPANY PLANS TO SELL ALL SHARES OF WDB HC TO A THIRD PARTY

Source text for Eikon:,

Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

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