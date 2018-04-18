BRIEF-Inter Cars FY Net Profit Down At 216.4 Mln Zlotys

April 18 (Reuters) - INTER CARS SA:
* REPORTED ON TUESDAY FY NET PROFIT OF 216.4 MILLION ZLOTYS ON FY REVENUE OF 6.91 BILLION ZLOTYS, IN LINE WITH PRELIMINARY RESULT PUBLISHED ON MARCH 12
* FY EBITDA 360.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 370.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* WEAKER FINANCIAL RESULTS DUE TO TOO HIGH OPERATING COSTS, ADDITIONAL LOGISTIC COSTS AND INCREASE IN THE VOLUME OF LOGISTICS OPERATIONS
* SEES POSSIBILITY FOR FURTHER DEVELOPMENT IN POLAND AND ABROAD AND PLANS TO OPEN DOZENS OF FOREIGN BRANCHES
* EXPECTS TO CONTINUE TO GROW IN 2018 AT A FASTER PACE THAN THE MARKET, BOTH IN POLAND AND ABROAD
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)