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April 18, 2018 / 7:35 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Inter Cars FY Net Profit Down At 216.4 Mln Zlotys

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - INTER CARS SA:

* REPORTED ON TUESDAY FY NET PROFIT OF 216.4 MILLION ZLOTYS ON FY REVENUE OF 6.91 BILLION ZLOTYS, IN LINE WITH PRELIMINARY RESULT PUBLISHED ON MARCH 12

* FY EBITDA 360.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 370.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

* WEAKER FINANCIAL RESULTS DUE TO TOO HIGH OPERATING COSTS, ADDITIONAL LOGISTIC COSTS AND INCREASE IN THE VOLUME OF LOGISTICS OPERATIONS

* SEES POSSIBILITY FOR FURTHER DEVELOPMENT IN POLAND AND ABROAD AND PLANS TO OPEN DOZENS OF FOREIGN BRANCHES

* PLANS TO INCREASE SALE OF TYRES IN B2C SEGMENT IN 2018

* EXPECTS TO CONTINUE TO GROW IN 2018 AT A FASTER PACE THAN THE MARKET, BOTH IN POLAND AND ABROAD

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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