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Consumer Goods and Retail
April 20, 2018 / 5:48 AM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Coca-Cola Icecek Collective Bargaining Agreement With Tek-Gida Is Labour Union Is Finalised

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - COCA-COLA ICECEK:

* SAID ON THURSDAY COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT NEGOTIATIONS WITH TEK-GIDA IS LABOUR UNION ARE FINALISED

* FOR FIRST YEAR OF AGREEMENT, GROSS WAGES OF UNION MEMBER EMPLOYEES WILL BE INCREASED BY 535 LIRA PER PERSON PER MONTH, EFFECTIVE 01.01.2018

* IN SECOND YEAR OF AGREEMENT, GROSS WAGES WILL BE INCREASED BY RATE OF INCREASE IN CONSUMER PRICE INDEX PLUS 135 LIRA PER PERSON PER MONTH

* ANNUAL SOCIAL PACKAGE WILL BE INCREASED BY APPROXIMATELY 13 PERCENT FOR FIRST YEAR AND BY RATE OF INCREASE IN CONSUMER PRICE INDEX FOR SECOND YEAR

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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