April 25(Reuters) - ELLINAS FINANCE PCL :

* FY 2017 TOTAL NET INCOME EUR 959,049 VS EUR 789,004 YEAR AGO

* FY 2017 NET PROFIT EUR 464,248 VS EUR 77,254 YEAR AGO

* PROPOSES DIVIDEND OF EUR 0.018 PER SHARE OF A NOMINAL VALUE OF EUR 0.45

