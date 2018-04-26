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Consumer Goods and Retail
April 26, 2018 / 7:15 AM / in 2 hours

BRIEF-Inter Cars Signs Term Sheet Agreement With Liberty Motors

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - INTER CARS SA:

* SAID ON WEDNESDAY THAT IT SIGNED TERM SHEET AGREEMENT WITH LIBERTY MOTORS SA ON JOINT INVESTMENT

* UNDER DEAL COMPANIES TO ESTABLISH LIMITED LIABILITY COMPANY (SPV) WHICH WOULD BE INVOLVED IN RETAIL AND WHOLESALE DISTRIBUTION OF MOTORCYCLES, MOTORCYCLE PARTS, CLOTHING AND MOTORCYCLE ACCESSORIES

* INTER CARS TO OWN 65% STAKE IN SPV AND LIBERTY MOTORS TO HOLD 35% STAKE

* PARTIES WILL CONTINUE TALKS ON AN EXCLUSIVE BASIS TILL 2018-END Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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