BRIEF-Qumak FY Net Loss Widens To 75.2 Million Zlotys

April 30 (Reuters) - QUMAK SA:
* SAID ON FRIDAY THAT ITS FY NET LOSS WAS 75.2 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 42.3 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* FY REVENUE WAS 262.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 428.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* FY OPERATING LOSS WAS 67.1 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 31.3 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* EARLIER THIS MONTH COMPANY INFORMED ABOUT ONE-OFFS LOWERING ITS FY NET RESULT
* INFORMED THAT IT APPLIED TO POLISH FINANCIAL SUPERVISOR KNF FOR SUSPENSION OF PROCEEDINGS RELATED TO INTRODUCING SERIES L SHARES TO TRADING ON WARSAW STOCK EXCHANGE
* DECISION FOLLOWS LETTER OF INTENT SIGNED WITH EUVIC CONCERNING TALKS ON CREATION OF CAPITAL GROUP
Source texts for Eikon:,
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)