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May 2, 2018 / 6:00 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Noxxon Pharma Says Will Need Significant Additional Funds To Conduct Its Future Clinical Trials

Reuters Staff

2 Min Read

May 2 (Reuters) - NOXXON PHARMA:

* ANNOUNCED ON MONDAY THAT ITS FY REVENUE WAS € NIL FOR 2017 COMPARED TO € 83 THOUSAND FOR 2016

* FY LOSS FROM OPERATIONS 4.7 MILLION EUROS VS LOSS 8.6 MILLION EUROS

* NET LOSS – ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF CO 5.4 MILLION EUROS VS LOSS 10.7 MILLION EUROS

* SAYS TO CONDUCT ALL CLINICAL TRIALS THAT IT WOULD LIKE TO EXECUTE IN COMING THREE YEARS, WILL NEED SIGNIFICANT ADDITIONAL FUNDS

* SAYS MANAGEMENT IS PURSUING VARIOUS FINANCING ALTERNATIVES TO MEET THE GROUP’S FUTURE CASH REQUIREMENTS

* SAYS ALTERNATIVES INCLUDE SEEKING ADDITIONAL INVESTORS, PURSUING INDUSTRIAL PARTNERSHIPS, OR OBTAINING FURTHER FUNDING FROM EXISTING INVESTORS THROUGH ADDITIONAL FUNDING ROUNDS, PURSUING MERGER OR ACQUISITION

* BASED ON OPTIONS AVAILABLE, MANAGEMENT IS CONFIDENT TO BE ABLE TO RAISE ADDITIONAL CAPITAL, PREFERABLY IN FORM OF EQUITY

* NO FINANCING COMMITMENTS WERE RECEIVED BY THE COMPANY AS OF TODAY

Source text: bit.ly/2w2aPLp

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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