May 2(Reuters) - Audio Visual Enterprises Sa :

* REPORTED ON MONDAY, FY 2017 SALES AT EUR 42.6 MLN VS EUR 40.3 MLN YR AGO

* FY NET LOSS EUR 4.5 MLN VS LOSS EUR 9.9 MLN YR AGO

