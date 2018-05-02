BRIEF-GetBack Gets Notification About Withdrawal From Prelim. Contracts

May 2 (Reuters) - GETBACK:
* SAID ON MONDAY THAT IT RECEIVED A NOTIFICATION FROM A FINANCIAL INSTITUTION BASED IN DENMARK ABOUT THE WITHDRAWAL FROM TWO PRELIMINARY PURCHASE AGREEMENTS FOR DEBT PORTFOLIOS WITH GETBACK AND ITS UNITS
* THE INSTITUTION HAS SAID IN ITS WITHDRAWAL STATEMENT THAT GETBACK AND ITS UNITS DID NOT MEET THE CONDITIONAL OBLIGATIONS WHICH WERE TO LEAD TO A FINAL CONTRACT
* CO INFORMED ABOUT ITS UNITS PLANS TO ACQUIRE DEBT PORTFOLIOS OF THE NOMINAL VALUE OF ABOUT 0.4 BLN ZLOTYS IN DEC. 2017
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)