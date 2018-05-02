FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
May 2, 2018 / 8:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-GetBack Gets Notification About Withdrawal From Prelim. Contracts

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - GETBACK:

* SAID ON MONDAY THAT IT RECEIVED A NOTIFICATION FROM A FINANCIAL INSTITUTION BASED IN DENMARK ABOUT THE WITHDRAWAL FROM TWO PRELIMINARY PURCHASE AGREEMENTS FOR DEBT PORTFOLIOS WITH GETBACK AND ITS UNITS

* THE INSTITUTION HAS SAID IN ITS WITHDRAWAL STATEMENT THAT GETBACK AND ITS UNITS DID NOT MEET THE CONDITIONAL OBLIGATIONS WHICH WERE TO LEAD TO A FINAL CONTRACT

* CO INFORMED ABOUT ITS UNITS PLANS TO ACQUIRE DEBT PORTFOLIOS OF THE NOMINAL VALUE OF ABOUT 0.4 BLN ZLOTYS IN DEC. 2017

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.