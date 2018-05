May 2 (Reuters) - NetInfo :

* FY 2017 NET LOSS EUR 34,613 VS PROFIT EUR 579,490

* FY 2017 BASIC AND DILUTED LOSSES PER SHARE EUR 0.30 VS PROFIT EUR 4.94 YEAR AGO

Source text :bit.ly/2Ktunv2

