FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
May 2, 2018 / 12:33 PM / Updated an hour ago

BRIEF-IndygoTech Minerals Gets Orders To Pay 20 Mln Zlotys Plus Interest

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - INDYGOTECH MINERALS SA:

* SAYS HAS RECEIVED TWO ORDERS FOR PAYMENTS OF TOTAL AMOUNT OF 20 MILLION ZLOTYS PLUS INTEREST ISSUED BY THE DISTRICT COURT IN LUBLIN

* BOTH PROMISSORY NOTES REFER TO PAYOUTS BY PZU OF GUARANTEES REGARDING SUBSIDIES FROM POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT PARP

* ONE PROMISSORY NOTE IS FOR 10 MILLION ZLOTYS AND IS TO BE PAID JOINTLY BY COMPANY AND ITS PORTFOLIO COMPANIES, PRO CERAMICS SA, BALTIC CERAMICS INVESTMENTS SA

* OTHER PROMISSORY NOTE IS FOR 10 MILLION ZLOTYS AND IS TO BE PAID JOINTLY BY COMPANY AND INDUSTRY TECHNOLOGIES SA, ELECTROCERAMICS SA

* COMPANY PLANS TO BRING CHARGES AGAINST THE PAYMENT ORDERS

Source text for Eikon:,

Further company coverage:,,, (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.