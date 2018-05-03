BRIEF-Cellectis Submits Investigational New Drug Application To FDA For UCART22

May 3 (Reuters) - CELLECTIS SA:
* SAID ON WEDNESDAY IT HAS SUBMITTED INVESTIGATIONAL NEW DRUG (IND) APPLICATION TO THE US FDA REQUESTING APPROVAL TO INITIATE A PHASE 1 CLINICAL TRIAL FOR UCART22
* UCART22 IS CO’S SECOND WHOLLY CONTROLLED TALEN® GENE-EDITED PRODUCT CANDIDATE FOR THE TREATMENT OF B-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (B-ALL) IN ADULT PATIENTS
* PENDING REGULATORY CLEARANCE, CELLECTIS PLANS TO INITIATE A PHASE I CLINICAL TRIAL IN Q3 2018
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)