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May 3, 2018 / 6:11 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Cellectis Submits Investigational New Drug Application To FDA For UCART22

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - CELLECTIS SA:

* SAID ON WEDNESDAY IT HAS SUBMITTED INVESTIGATIONAL NEW DRUG (IND) APPLICATION TO THE US FDA REQUESTING APPROVAL TO INITIATE A PHASE 1 CLINICAL TRIAL FOR UCART22

* UCART22 IS CO’S SECOND WHOLLY CONTROLLED TALEN® GENE-EDITED PRODUCT CANDIDATE FOR THE TREATMENT OF B-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (B-ALL) IN ADULT PATIENTS

* PENDING REGULATORY CLEARANCE, CELLECTIS PLANS TO INITIATE A PHASE I CLINICAL TRIAL IN Q3 2018

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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