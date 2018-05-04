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May 4, 2018 / 8:11 AM / in an hour

BRIEF-Biomass Energy Project Plans Capital Increase

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - BIOMASS ENERGY PROJECT SA:

* SAID ON WEDNESDAY THAT SHAREHOLDERS TO VOTE ON MAY 30 ON SHARE CAPITAL BY NO LESS THAT 0.50 ZLOTY AND NO MORE THAN 8,437,500 ZLOTYS

* SHARE CAPITAL TO BE INCREASED UP TO 10,125,000 ZLOTYS BY ISSUANCE OF NO LESS THAN 5 AND NO MORE THAN 84,375,000 SERIES G SHARES OF NOMINAL VALUE OF 0.10 ZLOTY PER SHARE

* SERIES G SHARES TO BE OFFERED TO CURRENT SHARE HOLDERS WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS IN CLOSED SUBSCRIPTION

* SHAREHOLDERS HAVE A RIGHT TO BUY FIVE SERIES G SHARES FOR EVERY ONE PRE-EMPTIVE RIGHT THEY CURRENTLY OWN

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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