BRIEF-Biomass Energy Project Plans Capital Increase

May 4 (Reuters) - BIOMASS ENERGY PROJECT SA:
* SAID ON WEDNESDAY THAT SHAREHOLDERS TO VOTE ON MAY 30 ON SHARE CAPITAL BY NO LESS THAT 0.50 ZLOTY AND NO MORE THAN 8,437,500 ZLOTYS
* SHARE CAPITAL TO BE INCREASED UP TO 10,125,000 ZLOTYS BY ISSUANCE OF NO LESS THAN 5 AND NO MORE THAN 84,375,000 SERIES G SHARES OF NOMINAL VALUE OF 0.10 ZLOTY PER SHARE
* SERIES G SHARES TO BE OFFERED TO CURRENT SHARE HOLDERS WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS IN CLOSED SUBSCRIPTION
* SHAREHOLDERS HAVE A RIGHT TO BUY FIVE SERIES G SHARES FOR EVERY ONE PRE-EMPTIVE RIGHT THEY CURRENTLY OWN
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)