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May 10, 2018 / 5:23 AM / in an hour

BRIEF-Rovi Updates Status Of The Pivotal PRISMA-3 Study Of DORIA

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA :

* SAID ON WEDNESDAY THAT AN INDEPENDENT DATA MONITORING COMMITTEE HAS RECOMMENDED TO CONTINUE THE CLINICAL TRIAL OF PRISMA-3 STUDY FOR THE ONCE-MONTHLY INJECTABLE FORMULATION OF RISPERIDONE ISM, DORIA, TO TREAT SCHIZOPHRENIA

* RECOMMENDATION ALSO SAYS THAT AN INCREASE OF THE STUDY SAMPLE SIZE IS NOT NEEDED

* COMPANY PLANS TO FILE A NEW DRUG APPLICATION (NDA), U.S. REGISTRATION DOSSIER FOR THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) IN SECOND HALF OF 2019

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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