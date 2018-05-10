BRIEF-NH Hotels To Call Early Redemption Of 250.0 Mln Euro Convertible Bonds

May 10 (Reuters) - NH Hotel Group:
* SAID ON WEDNESDAY IT DECIDED TO CALL THE EARLY REDEMPTION OF ITS 250.0 MILLION EURO 4.0 PERCENT CONVERTIBLE BONDS DUE NOVEMBER 8
* THE BONDS ARE LISTED ON THE AIAF MARKET AND ON THE FREIVERKEHR OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE
* THE REDEMPTION OF THE 2018 BONDS IN FULL WILL TAKE PLACE ON JUNE 11 AT A REDEMPTION PRICE OF THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2018 BONDS OUTSTANDING PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM MAY 8 TO THE DATE OF REDEMPTION
* THE BONDHOLDERS MAY EXERCISE THEIR CONVERSION RIGHTS UNTIL MAY 31
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)