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June 12, 2018 / 7:59 AM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Techmadex Completes Share Buyback Programme

Reuters Staff

1 Min Read

June 12 (Reuters) - TECHMADEX SA:

* SAID ON MONDAY IT BOUGHT 0.5 MILLION OWN SHARES FROM ITS SHAREHOLDER, MANGATA HOLDING SA, FOR 2.0 MILLION ZLOTYS

* PURCHASED SHARES REPRESENT 34.03 PERCENT OF CO’S SHARE CAPITAL

* SHARES WERE PURCHASED FOR REDEMPTION

* COMPANY ALSO SIGNED CONTRACT WITH MANGATA HOLDING UNDER WHICH TECHMADEX TRANSFERRED THE PERPETUAL USUFRUCT RIGHT TO REAL ESTATE IN WARSAW ON MANGATA HOLDING

* ESTIMATED VALUE OF REAL ESTATE AMOUNTS TO 1.5 MILLION ZLOTYS

* THE DIFFERENCE BETWEEN VALUE OF ACQUIRED OWN SHARES BY TECHMADEX AND VALUE OF REAL ESTATE TRANSFERRED ON MANGATA HOLDING WAS SETTLED BETWEEN PARTIES

Source texts for Eikon:,

Further companies coverage:, (Gdynia Newsroom)

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