FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Company News
June 12, 2018 / 8:59 AM / in 18 hours

BRIEF-ACS Achieves Financial Close For 4 Bln Euro Rail Project At Los Angeles International Airport

Reuters Staff

1 Min Read

June 12 (Reuters) - ACS Actividades de Construccion y Servicios SA:

* THE ACS CONSORTIUM (LAX INTEGRATED EXPRESS SOLUTIONS, OR LINXS) ACHIEVED FINANCIAL CLOSE FOR ITS PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) RAIL PROJECT AT LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT

* THE CONSORTIUM SUCCESSFULLY PLACED $1.3 BILLION (1.1 BILLION EUROS) WORTH OF LONG-TERM TAX-EXEMPT PRIVATE ACTIVITY BONDS (PABS) IN THE US CAPITAL MARKETS IN AN ISSUANCE THAT WAS ALMOST SEVEN TIMES OVERSUBSCRIBED

Source text: bit.ly/2HGZocq

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.